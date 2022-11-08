4 ساعات لتحرير مشيمة تنقذ أُم وجنينها من الوفاة

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نجح – بفضل الله- فريق طبي متخصص في أمراض النساء و التوليد وفريق طبي للأشعة التداخلية في إنقاذ حياة أم تبلغ من العمر 37 عاماً في الشهر التاسع من حملها بسبب معاناتها من تقدم المشيمة وانغراسها بشكل عميق داخل الرحم.

وأكدت صحة جدة أن الحالة راجعت عيادات النساء و التوليد الخارجية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، وتم الكشف السريري فيها وأخذ التاريخ المرضي الذي بيّن إجراءها لـ 3 عمليات قيصرية سابقة بالإضافة إلى وجود مشيمة متقدمة ملتصقة بجدار الرحم متخللة لجدار المثانة، حيث أُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة التي شملت فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للحوض، والذي أظهر وجود مشيمة متقدمة و ملتصقة بجدار الرحم .

وعلى إثر ذلك استدعى التنسيق الطبي مع فريق الأشعة التداخلية و تعاون فريق أمراض النساء و التوليد للتدخل السريع لإجراء عملية نوعية دقيقة استغرقت 4 ساعات لاستخراج الجنين والتعامل مع المشيمة الملتصقة بجدار الرحم بدلاً من الجراحة التقليدية لمثل هذه الحالات، التي تعرض المريضة إلى مضاعفات عالية الخطورة تتعلق بالنزيف قد تؤدي إلى الوفاة – لا سمح الله – ، حيث تمكن الفريقان الطبيان من إقفال الشريان الحرقفي الغائر المغذي للأعضاء الداخلية للحوض بواسطة بالون عن طريق الأشعة التداخلية؛ لتقليل النزيف المتوقع من العملية جراء استئصال للرحم مع المشيمة المنغرسة مع استخدام أقل جرعة ممكنة من الأشعة وولادة الطفل بصحة جيدة, وتكللت العملية بالنجاح التام، وبفضل من الله تم بعدها نقل الأم و مولودها تحت الملاحظة الطبية والرعاية الصحية للاطمئنان عليهما، حيث غادرا المجمع الطبي وهما يتمتعان بصحة وعافية ولله الحمد.

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Source almnatiq

