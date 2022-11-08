أرامكو تعلن عن برامج التدريب لطلبة الدبلوم والبكالوريوس في كافة التخصصات

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تعلن شركة أرامكو عن فتح باب التسجيل في برامج التدريب المخصصة لطلاب وطالبات مرحلة (الدبلوم) و (البكالوريوس) الذين تتطلب كلياتهم أو جامعاتهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج .

برامج تدريب أرامكو للطلاب والطالبات

وكشفت شركة

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أن فتح برامج التدريب المختلفة أمام الطلاب والطالبات من أجل التدريب العملي وإثقال معرفتهم بالشق العملي ليكونوا مؤهلين للعمل بعد التخرج.

1- برنامج التدريب المهني لطلبة الدبلوم 2023م

الفئة المستهدفة:

طلاب الدبلوم السعوديين في الكليات الصناعية والفنية والتقنية ومعهد الإدارة العامة (كافة التخصصات).

الهدف من التدريب:

يهدف البرنامج إلى مساعدة المشاركين في اكتساب الخبرات العملية واستيفاء متطلبات التخرج من كلياتهم أو معاهدهم. وفي نهاية البرنامج يقيّم المشاركون لتحديد علاماتهم الإجمالية للساعات التدريبية المطلوبة من الكلية أو المعهد.

موعد التدريب:

– يبدأ التدريب العملي في البرنامج للطلبة المؤهلين في يوم الإثنين 23 جمادى الآخرة 1444هـ (الموافق 16 يناير 2023م).

– سيقام اللقاء التعريفي للبرنامج يوم الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1444هـ (الموافق 11 يناير 2023م).

2- برنامج التدريب الجامعي لحملة البكالوريوس 2023م

الفئة المستهدفة:

طلاب وطالبات الجامعات في (كافة التخصصات).

الهدف من التدريب:

تزويد الطلاب بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية. وستتاح أيضاً الفرصة للطلاب لتقييم اهتماماتهم المهنية في مجال تخصصهم.

موعد التدريب:

– يبدأ التدريب العملي في البرنامج للطلبة المؤهلين في يوم الإثنين 23 جمادى الآخرة 1444هـ (الموافق 16 يناير 2023م).

– سيقام اللقاء التعريفي للبرنامج يوم الإثنين 23 جمادى الآخرة 1444هـ (الموافق 16 يناير 2023م).

الشروط العامة:

– الأشخاص المؤهلون للتسجيل في هذه البرامج هم الطلاب والطلبات السعوديين الذين تشترط جامعاتهم أو كلياتهم أو معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج.

– يجب أن يرشح المتقدمون من قبل (الجامعة، الكلية، المعهد) وأن لا تقل معدلاتهم التراكمية عن (2 من 4) للتخصصات الفنية و (2.50 من 4) للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل (لمرحلة الدبلوم).

– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 8 أسابيع على الأقل (لمرحلة البكالوريوس).

– يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

– تمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

– يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

– لا يسمح بتسجيل مواد دراسية خلال فترة التدريب

الوثائق المطلوبة:

– نسخة من بطاقة الأحوال المدنية

– نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير

– خطاب من الكلية/ المعهد بأن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج.

المزايا خلال فترة البرنامج:

– راتب شهري.

– سكن مجاني حسب التوفر والأهلية.

– النقل حسب خطة الشركة.

– تأمين طبي حسب خطة الشركة.

– سيتم توفير وحدة سكنية للطلاب والطالبات المستحقين حسب خطة السكن الخاصة بأرامكو ولا يسمح باصطحاب المرافقين داخل السكن.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من يوم الإثنين 1444/4/13هـ (الموافق 2022/11/7م) الساعة (8:00 صباحاً) ويستمر حتى الإثنين 1444/4/20هـ (الموافق 2022/11/14م) الساعة (3:00 ظهراً) من خلال الروابط التالية:

– للتقديم على برنامج التدريب المهني: إضغط هنا

– للتقديم على برنامج التدريب الجامعي: إضغط هنا

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Source almnatiq

