“الجوازات”: اشتراط جواز السفر وبطاقة “هيّا” للراغبين بحضور فعاليات مونديال قطر

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جددت المديرية العامة للجوازات التنبيه على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، باشتراط السفر بالجواز المسجّل في منصة “هيّا” مع الحصول على بطاقة “هيّا”.

وأضافت أنه ينبغي ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 أشهر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و6 أشهر لبقية الدول، مع ضرورة الحصول على بطاقة “هيّا” على أن تكون فعّالة قبل السفر، منوهة بأن الهوية الوطنية لا تمكّن المواطنين من السفر إلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم.

وأكدت أنه يمكن الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة بالسفر لحضور فعاليات المونديال، كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة “حاضرين”، الذي يهدف إلى تقديم المعلومات اللازمة؛ لضمان سلاسة رحلتهم من داخل المملكة، إضافة إلى الزوار القادمين للمملكة.



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Source akhbaar24

