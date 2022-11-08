بوتين: التحاق 50 ألف فرد جدد بالعملية العسكرية في أوكرانيا

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أعلن فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، التحاق 50 ألف عسكري بالقتال في أوكرانيا ممن استدعيوا في إطار التعبئة الجزئية، ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا.



وقال بوتين في اجتماع مع حاكم مقاطعة تفير، إيغور رودنيا، خلال زيارة تفقدية لمشروع سياحي ضخم في المقاطعة: “التحق 50 ألف فرد بالقتال في أوكرانيا ممن استدعيوا في إطار

ليصل عدد الملتحقين الجدد منذ التعبئة إلى 80 ألفا، الباقون يواصلون دوراتهم التدريبية”.

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Source almnatiq

