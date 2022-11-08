“أكوا باور مانجمنت” تكشف عن عرض شراء نقدي لسندات تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار

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أعلنت شركة “أكوا باور” أن شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل شركة “أكوا باور مانجمنت آند إنفستمنت ون المحدودة” قد أعلنت عرض شراء لسندها “ACWA39”.
وكشفت الشركة أن شركتها أعلنت في بورصة “يورونكست” الأيرلندية عرض شراء نقدي لسندات تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار إجمالي القيمة قبل الإطفاء من أصل 814 مليون دولار أمريكي إجمالي القيمة الأساسية قبل الإطفاء أي ما يعادل 812.3 مليون مليون دولار أمريكي بعد الإطفاء للسندات المضمونة الرئيسية المستحقة في عام 2039م والمصدرة في عام 2017 (عرض الشراء).
وأوضحت أن الغرض الرئيسي من عرض الشراء هو تخفيض الالتزامات لشركة “أكوا باور مانجمنت آند إنفستمت ون المحدودة” من خلال السداد المبكر وإلغاء السندات التي يتم قبولها للشراء وفقًا لعرض الشراء.
ولفتت إلى أنه سيتم تمويل عرض الشراء من خلال الموارد الذاتية لشركة “أكوا باور مانجمنت آند إنفستمنت ون المحدودة” و”شركة أكوا باور” وبعض الشركات التابعة لها.
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Source akhbaar24
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