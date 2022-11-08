“إنفاذ” يقيم مزادًا علنيًا لبيع عدد من العقارات في الرياض وجدة

︎

.



أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة مزادين علنيين لبيع عدد من العقارات في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح أن مزاد المشرق العلني الذي سيقام في الرياض سيكون حضوريا، وسيعرض 17 عقارًا متنوعًا، فضلا عن عدد من الأراضي السكنية والتجارية والعمائر التجارية والفلل السكنية وأراضٍ صناعية ومستودعات.

وأضاف أن إجمالي مساحات العقارات المطروحة للبيع أكثر من 45 ألف متر مربع، في حين سيكون المزاد الثاني إلكترونيا، وسيعرض خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الحالي عددًا من العقارات في محافظة جدة للبيع.

ودعا “إنفاذ” الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز عبر الرابط.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

