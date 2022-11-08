لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي في الرياض

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أعلن البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل بفروع البنك في الرياض.

وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي

وكشف البنك السعودي الفرنسي (BSF)، عن عدة وظائف شاغرة في متختلف التخصصات للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.المسميات الوظيفية:

مسؤول الدعم الإداري (الرياض). مسؤول أول الدعم الإداري (الرياض). مدير علاقات أول (الخبر، الرياض). مدير المالية – إدارة البرامج (الرياض). مدير تطوير ودعم أسواق رأس المال (الرياض). مسؤول أول إدارة وكالة القروض (الرياض). مدير الإنتاج (الرياض). مدير أول استمرارية الأعمال (الرياض). مدير نظم المعلومات (الرياض). صرّاف أول (الرياض).مسؤول أول المحفظة الإقليمية (جدة).مدير الحوالات (الرياض).وغيرها

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة البنك، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).

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Source almnatiq

