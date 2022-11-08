شكرا لقرائتكم الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حدد المركز الوطني للأرصاد المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء، حيث سجلت الأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ35 مئوية.

وسجل كل من مكة المكرمة والرياض وجازان ووادي الدواسر 34 درجة مئوية، فيما سجل كل من طريف والقريات أقل درجة حرارة بـ11 مئوية.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.