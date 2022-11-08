كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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المناطق_واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 62273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و919 ألفا و183 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و420 حالة.

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Source almnatiq

