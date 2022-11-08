طقس اليوم.. انخفاض لدرجات الحرارة شمالاً وضباب محتمل صباحاً وليلاً بالرياض والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.

وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ولفت إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة مكة المكرمة والرياض، و32 درجة بالمدينة المنورة، و31 درجة بالدمام، و33 درجة بجدة، و24 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

