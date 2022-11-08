قتـل 51 شخصاً.. مطلـق النار على مسجدين بنيوزيلندا يستأنف على سجنه مدى الحياة

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كشف متحدث قضائي في نيوزيلندا، عن تقديم الشخص المتعصب للبيض الذي قتـل 51 مصلياً في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية عام 2019 استئنافاً على حكم بسجنه مدى الحياة.

ونوه المتحدث باسم محكمة الاستئناف لـ”رويترز” كريس أبراهام، إلى أنه لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف.

وصدر حكم على برينتون تارانت في عام 2020 بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط بتهمة قتـل 51 شخصاً ومحاولة قتـل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش.

يشار إلى أن تارانت وهو مواطن أسترالي اقتحم المسجدين وأطلق النـار عشوائياً من سـلاح نصف آلي على المسلمين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة، وبث عمليات القتـل على الهواء مباشرة باستخدام كاميرا مثبتة في رأسه.



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Source akhbaar24

