“ماسك” يدعو الأمريكيين إلى التصويت للجمهوريين قبل ساعات من انتخابات التجديد النصفي

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دعا المالك الجديد لشركة “تويتر” إيلون ماسك، الأمريكيين إلى اختيار الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس اليوم (الثلاثاء)؛ لإحداث توازن مع الديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.
وقال ماسك، إن السلطة المشتركة تكبح أسوأ تجاوزات كلا الحزبين، لذلك أوصي بالتصويت للجمهوريين في الكونجرس، بالنظر إلى أن الرئاسة ديمقراطية.
وتناقض ذلك مع تصريحات سابقة له قال فيها “أنا منفتح على فكرة التصويت للديمقراطيين مرة أخرى في المستقبل”، منتقداً إدارة بايدن والديمقراطيين لمقترحاتهم بفرض ضرائب على المليارديرات.
واستحوذ ماسك مؤخراً، على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار الشهر الماضي، ليشرع في إجراء تغييرات جذرية، منها إقالة نصف الموظفين وخطة لفرض رسوم على علامات التحقق الزرقاء.
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Source akhbaar24
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