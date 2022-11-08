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تأثرت خدمات الكهرباء في العاصمة الأوكرانية كييف مجدداً بالضربات الروسية المتواصلة، حيث تزامن ذلك مع تلقي كييف أسلـحة دفاع جوي من الحلفاء الغربيين لمواجهة تلك الضربات.

أوكرانيا تتسلم أسلـحة دفاع جوي

تسلمت أوكرانيا، المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من حلفائها الغربيين ومنها أنظمة “ناسامز” و”أسبيد”.

وشدد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على أن تلك الأسلـحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجال كييف الجوي أكثر أماناً، مقدماً الشكر للنرويج وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأرسلت ألمانيا أول نظام دفاع جوي ألماني من طراز “ايريس-تي” إلى كييف، فيما قدمت باريس أيضاً صواريخ أرض- جو قصيرة المدى من طراز “كروتيل”.

ضربات روسية تتواصل على كييف

أكدت سلطات كييف، استمرار الضـربات الروسية لمواقع الكهرباء في العاصمة، ما يجعل وضع إمدادات الطاقة لا يزال “مضطرباً”.

ودعت الإدارة العسكرية الإقليمية السكان إلى استخدام الكهرباء باعتدال في ظل وجود انقطاعات طارئة خلال الوقت الحالي بمختلف أنحاء العاصمة كييف.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية بإنشاء درع قادرة على حماية البنى التحتية الحيوية التي تستهدفها موسكو.

أوكرانيا تضع يدها على شركات استراتيجية

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها ستضع يدها على عدة شركات ذات أهمية استراتيجية، منها شركة “أوكرنافتا” لإنتاج المحروقات وشركة “موتور سيتش” لصناعة الطائرات.

ونوه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إلى أن هذه الشركات تصنع منتجات أساسية لاحتياجات الدفاع والقوات المسلحة وكذلك لقطاع الطاقة، مشدداً على ضرورة أن تعمل هذه الشركات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تلبية لاحتياجات الدفاع عن الدولة.

مستجدات الغزو الروسي.. تجدد أزمات الكهرباء بكييف وأوكرانيا تتلقى أنظمة دفاع جوي

تأثرت خدمات الكهرباء في العاصمة الأوكرانية كييف مجدداً بالضربات الروسية المتواصلة، حيث تزامن ذلك مع تلقي كييف أسلحة دفاع جوي من الحلفاء الغربيين لمواجهة تلك الضربات.

أوكرانيا تتسلم أسلحة دفاع جوي

تسلمت أوكرانيا، المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من حلفائها الغربيين ومنها أنظمة “ناسامز” و”أسبيد“.

وشدد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على أن تلك الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجال كييف الجوي أكثر أماناً، مقدماً الشكر للنرويج وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأرسلت ألمانيا أول نظام دفاع جوي ألماني من طراز “ايريس-تي” إلى كييف، فيما قدمت باريس أيضاً صواريخ أرض- جو قصيرة المدى من طراز “كروتيل”.

ضربات روسية تتواصل على كييف

أكدت سلطات كييف، استمرار الضربات الروسية لمواقع الكهرباء في العاصمة، ما يجعل وضع إمدادات الطاقة لا يزال “مضطرباً“.

ودعت الإدارة العسكرية الإقليمية السكان إلى استخدام الكهرباء باعتدال في ظل وجود انقطاعات طارئة خلال الوقت الحالي بمختلف أنحاء العاصمة كييف.

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول الغربية بإنشاء درع قادرة على حماية البنى التحتية الحيوية التي تستهدفها موسكو.

أوكرانيا تضع يدها على شركات استراتيجية

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أنها ستضع يدها على عدة شركات ذات أهمية استراتيجية، منها شركة “أوكرنافتا” لإنتاج المحروقات وشركة “موتور سيتش” لصناعة الطائرات.

ونوه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إلى أن هذه الشركات تصنع منتجات أساسية لاحتياجات الدفاع والقوات المسلحة وكذلك لقطاع الطاقة، مشدداً على ضرورة أن تعمل هذه الشركات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تلبية لاحتياجات الدفاع عن الدولة.



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Source akhbaar24

