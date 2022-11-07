السيسي: مواجهة التغيرات المناخية أهم القضايا العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن العالم في حاجة إلى مواجهة التغيرات المناخية وآثارها، وما تسببه من خسائر كبيرة للبشرية.

وقال: إن تغير المناخ هو أحد أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحا، خلال أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، المنعقد في شرم الشيخ، أولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر، التي تتعلق بها أنظار وعقول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من نتائج تسهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل، وفي خلق بيئة نظيفة ومستدامة، ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو، دون أضرار بموارد عالمنا التي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها وجعلها أكثر استدامة.

وأضاف، في كلمته أمس، أمام الشق الرئاسي لأعمال المؤتمر، أن تغير المناخ من أكثر القضايا إلحاحا، والتي تتسبب في ضحايا وخسائر بشرية كبيرة، مضيفا «إننا نجتمع على هدف واحد في شرم الشيخ بمشاركة القادة الحاضرين، وهناك الملايين التي تتابعنا عبر العالم أمام الشاشات، يطرحون أسئلة صعبة ولكن ضرورية، وإننا هنا اليوم للإجابة عن تلك الأسئلة وشواغل ملايين البشر حول العالم، الذين يعانون من كوارث مناخية تتصارع وتشتد حدتها في مناطق متفرقة من العالم».

ويتضمن الشق الرئاسي من المؤتمر عقد 3 موائد مستديرة عالية المستوى، إذ سيلقي الرؤساء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، إضافة إلى 3 موائد مستديرة.