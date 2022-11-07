ماكرون: الأغنياء ملزمون بمواجهة التغير المناخي

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وقال ماكرون خلال لقاء مع الشباب الأفارقة والفرنسيين على هامش القمة العالمية للمناخ حسب ما ذكر راديو «أوروبا 1» أمس إنه يجب دفع الولايات المتحدة والصين ليكونا على الموعد من حيث الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتضامن المالي.وأعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سيجتمعان في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الزعيمين تحدثا عبر الهاتف في أواخر أكتوبر الماضي، حيث قالت الحكومة البريطانية إن ماكرون وسوناك اتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر بحر المانش الفاصل بين فرنسا وبريطانيا.
وأفاد موقع «ذا لوكال» الإخباري الفرنسي صباح أمس بأنه من المتوقع أن يلتقي العشرات من رؤساء الدول والحكومات، بمن فيهم ماكرون وسوناك الذى جرى تعيينه أخيرا، على هامش قمة المناخ كوب-27 في شرم الشيخ.
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