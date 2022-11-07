شكرا لقرائتكم خبر رئيس الإمارات: نحتاج إلى السلام ووقف الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الحاجة إلى السلام والحوار ووقف الحرب الروسية الأوكرانية، لتحقيق الاستقرار والأمن في العالم.

ووجه محمد بن زايد في كلمته خلال افتتاح فعاليات الشق الرئاسي من المناخ أمس، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، معربا في الوقت نفسه عن شكره لمصر على حفاوة الاستقبال، واستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف.

ولفت إلى استمرار الإمارات في خفض الانبعاثات التي تؤثر على تغير المناخ، مشيرا إلى التوجيهات التي كان أطلقها الراحل الشيخ زايد، الخاصة بموقف عمليات حرق الغاز وإرساء ركائز الاستدامة في دولة الإمارات، حفاظا على البيئة والموارد الطبيعية، موضحا أنه بحكم الجيولوجيا، فإن النفط والغاز في دولة الإمارات يعدان ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم.

وأضاف رئيس الإمارات: بدأنا منذ عقود العمل على تنويع اقتصادنا، وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة، لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لافتا إلى توقيع الإمارات والولايات المتحدة، قبل أيام اتفاقية شراكة لاستثمار 100 مليار دولار لإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم.