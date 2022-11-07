الاتحاد الأفريقي: نحتاج 200 مليار دولار لتداعيات المناخ

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وأوضح سال في كلمته أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، بمدينة شرم الشيخ، أن مؤتمر المناخ فرصة من أجل إحداث تحول تاريخي، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم تكن البلدان الأفريقية قد أسهمت بأكثر من 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تدعم الانتقال الأخضر بشكل عادل ومنصف بدلا من قرارات تمس بمسيرة القارة التنموية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس دولة السنغال الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، إلى ضرورة تعزيز جميع الالتزامات الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ، قائلا إن المبلغ المخصص سابقا وهو 100 مليار دولار لم يعد كافيا ولا بد أن يرتفع إلى 200 مليار دولار، بما يمكنا من تحقيق الأهداف المرجوة، وأن كل من تسبب في التلوث ينبغي أن يدفع تكلفة مواجهة كوكب الأرض للأخطار الطارئة الناجمة عن ذلك.وأوضح سال في كلمته أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للشق الرئاسي من أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، بمدينة شرم الشيخ، أن مؤتمر المناخ فرصة من أجل إحداث تحول تاريخي، مشيرا إلى أنه حتى وإن لم تكن البلدان الأفريقية قد أسهمت بأكثر من 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإنها تدعم الانتقال الأخضر بشكل عادل ومنصف بدلا من قرارات تمس بمسيرة القارة التنموية.

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