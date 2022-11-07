شكرا لقرائتكم خبر غوتيريش: 300 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقال غوتيريش في كلمته خلال اجتماعات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أمس «إننا في حاجة ماسة إلى تحقيق تقدم في عمليات التكيف مع تغيرات المناخ، وإن نصف التمويل المناخي على المستوى الدولي يجب أن يخصص لخطط التكيف مع التغيرات المناخية»، لافتا إلى أن حوالي 3.5 مليارات شخص معرضون لمخاطر هذه التغيرات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تبني خارطة طريق لإيصال مساعدات التكيف مع تغيرات المناخ التي تعهدت الدول الغنية بتقديمها للدول النامية خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو «كوب 26» البالغة قيمتها 40 مليار دولار بحلول 2025، محذرا في الوقت نفسه من أن احتياجات التكيف مع التغيرات المناخية سترتفع إلى أكثر من 300 مليار دولار سنويا بحلول 2030.وقال غوتيريش في كلمته خلال اجتماعات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أمس «إننا في حاجة ماسة إلى تحقيق تقدم في عمليات التكيف مع تغيرات المناخ، وإن نصف التمويل المناخي على المستوى الدولي يجب أن يخصص لخطط التكيف مع التغيرات المناخية»، لافتا إلى أن حوالي 3.5 مليارات شخص معرضون لمخاطر هذه التغيرات.

كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش: 300 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.