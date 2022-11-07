الربيعة: أفضل التقنيات في «نسك» لإثراء تجربة المعتمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت في العاصمة البريطانية لندن فعاليات معرض UMRAH+CONNECT؛ الذي أقيم للعام الثاني على التوالي؛ من تنظيم مجلس CBHUK البريطاني؛ ليجمع كل الأطراف المعنية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة الذي انطلق هذا العام؛ بالشراكة مع «نسك» وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي أطلقتها وزارة الحج بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، كمنصة رسمية موحدة تمكن الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة؛ وتثري تجارب الزوار عبر تقديم البرامج والخيارات المتنوعة. وأوضح وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية؛ لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي مكة والمدينة؛ عبر منصة «نسك» التي تعنى بتيسير الإجراءات والخدمات؛ واستخدام أفضل التقنيات لإثراء تجربة المعتمر والزائر. وقال: تأتي رعاية نسك لهذا المعرض في سياق الجهود المتواصلة للتعريف بأحدث الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن؛ ورغبتنا في الوصول إلى عشرات الملايين من المسلمين في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. وقال: تأتي رعاية نسك لهذا المعرض في سياق الجهود المتواصلة للتعريف بأحدث الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن؛ ورغبتنا في الوصول إلى عشرات الملايين من المسلمين في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. أبرز خدمات





منصة«نسك »



حجز رحلات أداء العمرة



تسهيل إجراءات الدفع والحجز والتوصيل



حجز الرحلات السياحية والثقافية



خدمة إصدار التأشيرات لدخول المملكة



تقديم دورات متخصصة للعاملين بالقطاع الخاص



خرائط تفاعلية للأماكن المقدسة



الاطلاع على العروض المميزة والمتنوعة



التعرف على الأماكن المناسبة لأداء المناسك



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