دبلوم عال في التخطيط والتصميم الحضري لموظفي البلديات

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ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادرها مهنيا وتطوير مهارات العاملين في مجال التخطيط والتصميم الحضري والبرامج ذات العلاقة، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بين الطرفين، حيث مثل الوزارة في التوقيع رئيس قطاع الخدمات المساندة عمر المحاسن، والجامعة عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله الثابت.وستسهم الاتفاقية في تنمية مهارات موظفي الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، مع عدد من الجهات المحلية والعالمية في مجال التخطيط والتصميم الحضري. وينفذ برنامج الدبلوم العالي في التخطيط والتصميم الحضري من خلال قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود ومشاركة من جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، كما سيستعان بعدد من الخبراء والمحاضرين الدوليين من جامعات ومعاهد وبيوت خبرة عالمية مرموقة.
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