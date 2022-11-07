شكرا لقرائتكم خبر دبلوم عال في التخطيط والتصميم الحضري لموظفي البلديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتنمية رأس المال البشري، أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجامعة الملك سعود أمس، عقد تنفيذ برنامج الدبلوم العالي في التخطيط والتصميم الحضري لموظفي الوزارة وأمانات المناطق والبلديات التابعة لها، برعاية الوزير ماجد الحقيل ورئيس الجامعة الدكتور بدران العمر.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادرها مهنيا وتطوير مهارات العاملين في مجال التخطيط والتصميم الحضري والبرامج ذات العلاقة، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بين الطرفين، حيث مثل الوزارة في التوقيع رئيس قطاع الخدمات المساندة عمر المحاسن، والجامعة عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله الثابت.

وستسهم الاتفاقية في تنمية مهارات موظفي الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، مع عدد من الجهات المحلية والعالمية في مجال التخطيط والتصميم الحضري. وينفذ برنامج الدبلوم العالي في التخطيط والتصميم الحضري من خلال قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود ومشاركة من جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، كما سيستعان بعدد من الخبراء والمحاضرين الدوليين من جامعات ومعاهد وبيوت خبرة عالمية مرموقة.