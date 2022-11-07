خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس غينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية من رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا العقيد مامادي دومبويا، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة أمس، المبعوث الخاص للرئيس الغيني فودي أمادو فوفانا. وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال مدير عام إدارة المراسم برئاسة جمهورية غينيا السفير أحمد سيكو كومباسا. حضر الاستقبال مدير عام إدارة المراسم برئاسة جمهورية غينيا السفير أحمد سيكو كومباسا.

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