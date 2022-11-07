تنفيذ أعمال الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة

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وأكد مدير إدارة صيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري أهمية ما تلقاه كسوة الكعبة المشرفة من العناية والاهتمام البالغين على مدار العام، وحرص الفنيين المكلفين بصيانة كسوة الكعبة المشرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتغطية الملاحظات التي يتم رصدها على كسوة الكعبة المشرفة بجودة عالية ووقت قياسي دون التأثير على حركة المعتمرين والمصلين.من جهة ثانية نفذت الإدارة العامة للسلامة ممثلة في إدارة السلامة للمرافق الخارجية، جولة تفقدية على مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، للعمل على تحقيق كل معايير وسائل السلامة، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين لاستمرار ديمومة قوة دوران عجلة الإنتاج.
وأوضح مدير إدارة السلامة للمرافق الخارجية المهندس بسام الشريف، أن الجولة تهدف لتحقيق بيئة عمل مهنية وصحية مستدامة خالية من المخاطر، ولتطوير وسائل السلامة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.
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