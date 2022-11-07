شكرا لقرائتكم خبر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي يحد من التلوث ويعزز كفاءة الأداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعزز المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي من جهود المحافظة على البيئة وحمايتها وصون مواردها وتحقيق التوازن البيئي، منذ قرار إنشائه في 2020، ككيان مستقل ماليا وإداريا يعمل بالتكامل مع باقي مكونات الإطار المؤسسي للمنظومة الوطنية للبيئة على مراقبة التزام كل الأنشطة التنموية بالأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

ويضع المركز الضوابط والاشتراطات البيئية ومتابعة إنفاذ الأنظمة واللوائح البيئية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة حيال الارتقاء بالالتزام البيئي وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، كما يسعى إلى الارتقاء بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي، وتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة باختصاص المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويقدم المركز خدمة ترخيص واعتماد الجهات العاملة في مجال الخدمات البيئية ذات العلاقة بنشاط ونطاق عمل المركز، إضافة إلى تقديم خدمة نظام الفسح البيئي وخدمة الفسح للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون في مجالات عدة، مثل: قطاع التبريد والصناعة والصيانة ومكافحة الحريق بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية.

ونوه الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، لحرص واهتمام القيادة الرشيدة بقطاع الرقابة البيئي، لدوره في دعم البرامج والخطط والمشارع التنموية التي تدعم توجهات الدولة إقليميا ودوليا فيما يخص الرصد البيئي.

وبين أن التشريعات واللوائح للمركز تنص على عدد من الالتزامات التي يقوم بها، وتطبيقها لضمان المحافظة على أدق المقاييس للحفاظ على صحة الإنسان ومنع التأثير السلبي والانعكاسات الضارة على البيئة، والحد من التدهور البيئي، مما يؤدي بإذن الله إلى تحقيق الأهداف الإيجابية الرامية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجانب الاقتصادي والصحي، وبما يكفل استدامة البيئة على المدى الطويل.

وأفاد بأن المركز يتضمن عددا من المستهدفات يأتي في مقدمتها المستهدف الاقتصادي من خلال تحقيق الكفاءة الاقتصادية عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من تكاليف التدهور البيئي وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئي، إضافة إلى المساهمة في تحسين موارد البيئة وتحقيق مفهوم الاستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد، والإسهام في إعادة التأهيل البيئي. ويطمح المركز إلى تحقيق عدد من المستهدفات المجتمعية في تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات السلامة الاجتماعية، وتعزيز مشاركة المجتمع.

أدوار بيئية مهمة للمركز خلال الحج

• رفع مستوى الأداء البيئي للجهات والمؤسسات العاملة بالحج وخصوصا في المشاعر المقدسة.

• إصدار ونشر الأدلة الإرشادية المتنوعة والرسائل البيئية المتخصصة.

• تعزيز محتوى الإرشاد البيئي بمنظومة الحج.

• نشر الاستبانات البيئية لفهم سلوك رحلة الحج بيئيا.

• تطوير مستوى الأداء البيئي حاليا ومستقبلا.

• رفع مستوى الوعي البيئي للحجاج والعاملين في الحج.

• المساهمة في تعزيز تطبيق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف في المحافظة على البيئة وعمارة الأرض والاستخلاف فيها.

• الرصد والتفتيش والمتابعة لكل ما من شأنه التأثير على البيئة في منظومة الحج والمشاعر المقدسة.

• التطلع نحو حج أخضر ومستدام.