مبادرات توعوية بجائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إطلاق جائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، في موسمها الثالث، وذلك ابتداء من أمس وحتى 30 نوفمبر الحالي، بجوائز قيمة ومجالات متنوعة، يمكن للأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المشاركة فيها.

وأوضح المدير العام للمركز الدكتور عبدالحميد الحبيب، أن جائزة سابك تهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني، إضافة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية.

وبين أن مجالات الجائزة هذا العام تنوعت لتغطي كل جوانب تعزيز الصحة النفسية، وستكون في مجال مبادرات التوعية والتثقيف في مجال الصحة النفسية، ومجال خدمات ومبادرات الصحة النفسية للفئات الأكثر عرضة، إلى جانب مجال بحوث الصحة النفسية للباحثين الشباب.