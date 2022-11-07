شكرا لقرائتكم خبر مبادرات توعوية بجائزة سابك الوطنية لتعزيز الصحة النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المدير العام للمركز الدكتور عبدالحميد الحبيب، أن جائزة سابك تهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع والمبادرات في مجال تعزيز الصحة النفسية، وتحفيز المنشآت الصحية النفسية الحكومية والأهلية لتحسين مستوى الخدمات، ونشر أفضل الممارسات والتجارب على المستوى الوطني، إضافة إلى بث روح المنافسة بين العاملين ومقدمي خدمات الصحة النفسية، وتكريم الأفراد والجهات الداعمة لبرامج تعزيز الصحة النفسية المجتمعية.وبين أن مجالات الجائزة هذا العام تنوعت لتغطي كل جوانب تعزيز الصحة النفسية، وستكون في مجال مبادرات التوعية والتثقيف في مجال الصحة النفسية، ومجال خدمات ومبادرات الصحة النفسية للفئات الأكثر عرضة، إلى جانب مجال بحوث الصحة النفسية للباحثين الشباب.
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