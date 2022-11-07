شكرا لقرائتكم خبر سقوط طائرة مقاتلة «ف -15 إس» بسبب خلل فني ونجاة طاقمها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي في بيانه أمس، أنه عند الساعة 22:52 من مساء الأحد 06 نوفمبر 2022م سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس) نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.وأشار إلى نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا توجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.
وأكد المالكي أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.
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