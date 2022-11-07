الدفاع المدني يقيم المؤتمر العلمي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ والهاكثون المصاحب له

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المناطق_الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، افتتح معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، بمدينة الرياض، اليوم، المؤتمر العلمي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ، الذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجمعية الجغرافية السعودية.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول مبتكرة وتقنيات حديثة في إدارة حالات الطوارئ والكوارث، وتم تدشين (هاكثون الدفاع المدني) ضمن فعالياته بالتعاون مع شركة علم، وتمنح المديرية العامة للدفاع المدني الفرصة للراغبين في تقديم حلول ابتكارية وأفكار ومبادرات تقنية تسهم في تحقيق سلامة الأرواح والممتلكات وحماية مكتسبات الوطن ومقدراته، فضلاً عن دعم المحتوى المحلي من التجهيزات الفنية لأعمال الدفاع المدني وتحقيق كفاءة الإنفاق المالي، واستثمار الإمكانات الكبيرة التي تسخرها الدولة فـي سبيل تقديم أعلى مستوى من الخدمات الأمنية وفق أفضل المعايير العالمية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال التسجيل في منصة الهاكاثون على الرابط .. https://hackathon.998.gov.sa/ .

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Source almnatiq

