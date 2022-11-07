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ذهب الملاحة الشراعية من نصيب خالد سمير شويطر بالألعاب السعودية

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نجح خالد سمير شويطر من كلية الملك فهد البحرية في حصد الميدالية الذهبية للملاحة الشراعية في إطار منافسات دورة الألعاب 2022. 

ويشار إلى أن دورة الألعاب السعودية استضافتها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.

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Source akhbaar24


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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