أشعر بحماس شديد.. كلوب يتحدث عن مواجهة ريال مدريد بأبطال أوروبا

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تحدث مدرب ليفربول الإنجليزى يورجن كلوب عن قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، قائلاً: إنه يشعر بحماس شديد.

وأضاف كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن ليفربول سيتسلح بجماهيره في الآنفيلد خلال مواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-23 التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية مساء الإثنين، عن وقوع ليفربول مع حامل اللقب ريال مدريد الإسباني في تكرار لنهائي النسخة الماضية من البطولة.

وتابع كلوب حديثه: “أول شيء يمكن قوله عن هذه القرعة إنها ملائمة لبطولة دوري ابطال اوروبا، إنها مواجهة تتحدث عن نفسها وعلى الجميع أن يكون متحمس حيالها”.

وأشار مدرب ليفربول إلى أنه يعلم بأن الريدز واجهوا ريال مدريد في مباراتين نهائيتين مؤخرا، مضيفًا أن الصدام في مراحل خروج المغلوب بمباراتي ذهاب وإياب لم يتكرر كثيرا، لذالك يمكن التطلع إلى هذا الأمر.



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Source akhbaar24

