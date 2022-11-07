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عاود المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، مساء الإثنين تدريباته في جدة، بعد مباراته مع منتخب سوريا مساء الأحد ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2022.
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، قُسّموا خلالها إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمّت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكي.
ويذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي استهل أولى مبارياته في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا بالهزيمة أمام منتخب سوريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد.
وجعلت تلك النتيجة المنتخب السوري يحتل وصافة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب البحريني، فيما يتبقى للمنتخب الوطني تحت 23 عاماً مواجهة مصيرية أمام نظيره البحرين يوم الأربعاء المقبل.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سوريا.. الأخضر الأولمبي يستعد لموجهة البحرين ضمن بطولة غرب آسيا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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