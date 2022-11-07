سياسي / الرئيس الموريتاني: مبادرة الشرق الأوسط تترجم حرص المملكة على مواجهة تغير المناخ

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شرم الشيخ 13 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 7 نوفمبر 2022 م واس

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن مبادرة الشرق الأوسط تترجم حرص المملكة العربية

ونوه الرئيس الغزواني في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت اليوم بشرم الشيخ، بما تلتزم به المملكة وريادتها للجهود الدولية الهادفة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشدداً على دعم بلاده الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأوضح الرئيس الموريتاني أن الإجراءات المتخذة تحت مظلة هذه المبادرة علاوة على ما تسهم به من تقدير إيجابي على البيئة؛ ستُشَكّل دعماً قوياً لجهود القارة الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية.

//انتهى//

22:41ت م

0202 شرم الشيخ 13 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 7 نوفمبر 2022 م واسأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أن مبادرة الشرق الأوسط تترجم حرص المملكة العربية السعودية على المقاربة الجماعية في مواجهة تغير المناخ في جميع أنحاء المنطقة.ونوه الرئيس الغزواني في كلمته أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي عُقدت اليوم بشرم الشيخ، بما تلتزم به المملكة وريادتها للجهود الدولية الهادفة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشدداً على دعم بلاده الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.وأوضح الرئيس الموريتاني أن الإجراءات المتخذة تحت مظلة هذه المبادرة علاوة على ما تسهم به من تقدير إيجابي على البيئة؛ ستُشَكّل دعماً قوياً لجهود القارة الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية.//انتهى//22:41ت م0202 www.spa.gov.sa/2399060 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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