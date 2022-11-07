زحف الرمال يخنق طريق الأحساء – خريص

تصاعدت مطالب مرتادي طريق الأحساء – خريص، للجهات المعنية بتكثيف جهودها لمعالجة وضع الطرق من الرمال الزاحفة التي تؤدي لإرباك حركة السير، إذ أغلقت الكثبان الرملية مسارات طريق الأحساء – خريص – هجرة سعد، وشكلت خطرا على مرتاديه مطالبين بدراسة واقعية بالتعاون مع الجهات المختصة، لإيجاد الحلول الواقعية لإزاحة الرمال التي أغلقت المسارات ومعابر الطوارئ، ووصلت لمستوى ينذر بكارثة.

من جهتها أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية لـ«دوت الخليج»، أن المنطقة الشرقية تشهد نشاطاً في العواصف الرملية على مدار العام، والتي تكون في غالبها محملة بالرمال المنقولة التي تؤدي لحدوث زحف وتجمعات على الطرق، مشيرة إلى أنها تعاونت خلال الفترة الماضية للعمل على إطلاق مبادرة «لنجعلها خضراء»، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لزراعة الأشجار، كما تعاقدت مع عدة مقاولين مصنفين في أعمال الطرق للعمل المباشر والفوري، على إزالة الرمال باستخدام المعدات الميكانيكية، مع تأمين مواقع التجمعات بعوامل السلامة. وأكدت الوزارة أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، تسعى إلى تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الطرق، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فيما يخص الطرق بالمملكة.

وطالب مرتادون للطريق يستخدمون الطريق بشكل أسبوعي، للذهاب والعودة للعاصمة الرياض في حديثهم لـ «دوت الخليج»، برفع السلامة بالطريق وقال عبدالله السبيعي: الرمال الزاحفة تدخل لوسط الطريق في بعض الأماكن، وتشكل خطراً خلال القيادة ليلاً، داعيا إلى التشجير باستخدام التقنيات الحديثة، ومنها طائرات الدرون التي تغطي مسافات بعيدة لعمل غطاء نباتي يمنع زحف الرمال، كما دعا وزارة النقل إلى تنفيذ مبادرة لإنارة الطريق الذي يصل الأحساء بمدينة الرياض، مما يحدث نقله نوعية على مسافة تقدر بـ 170 كم.

وشدد مبارك العتيبي على ضرورة الاهتمام بالطريق، ورفع معدل السلامة ومعالجة العوائق التي تواجه مرتاديه وتكثيف الدوريات الأمنية، أو تسليمه لقوة أمن، فالطريق حيوي ويشهد كثافة حركة مركبات وشاحنات النقل، التي تربط الأحساء بالرياض، وكذلك هي منطقة «كشتات» ومقبلون على موسم الشتاء، الذي تزداد فيه حركة المركبات على الطريق.

ويضيف حمد الشمري: للأسف الشاحنات التي تسلك الطريق تبث الرعب في قلوب مرتاديه، لعدم التزامهم بسلامة الطريق حيث يسيرون بسرعة عالية ويتجاوزون، كما يسيرون ليلا بالإنارة الخافتة وبعضهم بدون إضاءات خلفية، ولابد من الحزم معهم من قبل وزارة النقل ودوريات الطرق للحد من خطرها.