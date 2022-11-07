شكرا لقرائتكم لقطات ولقاءات لولي العهد في مبادرة الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - برئاسة مشتركة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، انطلقت اليوم الاثنين، النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022.

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وانطلقت فعاليات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتزامن مع انعقاد قمة قادة العالم في مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ (كوب 27)، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم؛ بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات من مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، ودول المشرق العربي، وإفريقيا، وأبرز الشركاء الأوروبيين، ومنهم المملكة المتحدة واليونان.

وتستعرض “متابعات الخليج 365” أبرز اللقطات للمشاركين في المؤتمر:

لقاءات ولي العهد

وأجرى ولي العهد لقاءات ثنائية على هامش حضوره بالمؤتمر لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والدول بالمنطقة.

وعلى جدول أعمال القمة، التقى الأمير محمد بن سلمان برئيس العراق وولي عهد الكويت ورئيس وزراء باكستان ورئيسة وزراء تونس ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان وبحث معهما سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

خارطة طريق

يشار إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تقدم خارطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي؛ مما يضمن تنسيق الجهود، واتباع نهج موحد لمواجهة تَبِعات تغير المناخ على دول المنطقة.

يذكر أن الدول المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، تسعى إلى تحقيق المستهدفات الإقليمية التي دعت إليها المملكة في القمة الافتتاحية للمبادرة، والمتمثلة في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يُعَد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.