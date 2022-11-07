شكرا لقرائتكم طريق أبحر الشمالية بحاجة إلى السفلتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طالب مواطنون بإعادة سفلتة الطريق في أبحر الشمالية عند مدارس وعد؛ وذلك بسبب سوء السفلتة وتسببها في مشاكل عديدة للمركبات أثناء السير.

ونشر الدكتور هشام المدني، عبر حسابه بموقع تويتر، لقطات من الطريق تبين عدم السفلتة والمشكلات التي يعاني منها وتسبب ذلك في مضايقة المركبات والمارة واستيائهم من الحركة على الطريق.

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ظواهر سلبية:

وفي وقت سابق، حث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، المواطنين والمقيمين على رصد الظواهر السلبية في الأماكن العامة والطرق والأحياء، التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتصويرها بهواتفهم الجوالة وإرسالها إلى الجهات المختصة.