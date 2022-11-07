شكرا لقرائتكم موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني: إن مبادرة الشرق الأوسط تؤكد التزام السعودية ببناء مستقبل أكثر استدامة للعالم أجمع.

مستقبل أكثر استدامة

وأضاف الرئيس الموريتاني خلال فعاليات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اليوم الاثنين، أن المبادرة تؤكد التزام المملكة وريادتها للجهود الدولية من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للعالم أجمع، كما تترجم حرصها على المقاربة الجماعية في مواجهة تغير المناخ في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.

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وأردف أن الإجراءات المتخذة تحت مظلة هذه المبادرة علاوة على ما تسهم به من تقدير إيجابي على البيئة ستشكل دعمًا قويًّا لجهود القارة الإفريقية في مواجهة التغيرات المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.