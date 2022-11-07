شكرا لقرائتكم مبادرة الشرق الأوسط تسعى للتحول للاقتصادات الخضراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف شيري بوبندر ياداف وزير البيئة الهندي، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، تسعى إلى التحول للاقتصادات الخضراء، موضحا أن المبادرة تسعى لخلق بنية تحتية للحد من الانبعاثات والتغيرات المناخية.

زيادة الغطاء الأخضر

وأردف وزير البيئة الهندي، خلال كلمته بقمة الشرق الأوسط الأخضر، أن الهند تسعى لتعميم أهداف التنمية المستدامة وتمويل قضايا المناخ، ونجتمع اليوم من أجل زيادة الغطاء الأخضر وتحقيق الاستدامة الخضراء والدفاع عن حياة الكثيرين .

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وأشار وزير البيئة الهندى إلى أنه منذ عام قمنا بإلقاء الدور على أهمية الحفاظ على الكوكب ومكافحة التغيرات المناخية .