شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من العيار الثقيل في مصير سلمان الفرج خلال المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من تواجده مع منتخب بلاده في كأس العالم للأندية بعد معرفة موقفه النهائي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

سلمان الفرج مستعد للمشاركة مع السعودية

ووفقًا لما قاله الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود خلال تصريحات أدلى بها إلى حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الفرج سليم وأربطة الكتف الخاصة به ليس بها مشكلة بعكس ما تم نقله خلال الساعات الأخيرة.

وأكد أباعود أن الأشعة التي تعرض لها سلمان الفرج تؤكد أن هناك كدمة بسيطة في مفصل الكتف لكنها غير مقلقة أبدًا، وذلك يدل على أن الفرج سيكون جاهز لمواجهة الأرجنتين.

موعد مباراة السعودية المقبلة في كأس العالم

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهات من العيار الثقيل في نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، إذ يشارك في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.