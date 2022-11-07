شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المنتخب السعودي يكشف تفاصيل إصابة سلمان الفرج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سيطرة حالة من القلق على الشارع السعودي، بعد إصابة سلمان الفرج قائد منتخب السعودية، قبل كأس العالم قطر.

إصابة سلمان الفرج

وتعرض قائد الأخضر سلمان الفرج، للإصابة خلال مشاركته في مواجهة أيسلندا الودية، أمس الأحد.

وحقق المنتخب السعودي الفوز على أيسلندا، بهدف نظيف سجله سعود عبد الحميد في الشوط الأول، في مباراة جمعت بينهم على ملعب محمد بن زايد.

وخرج سلمان الفرج، من المباراة بعد تعرضه للإصابة في الكتف بسبب تدخل عنيف من أحد لاعبي المنتخب الأيسلندي، حيث تم استبداله بمشاركة أيمن يحيي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

تفاصيل إصابة سلمان الفرج

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة سلمان الفرج، بعد خضوعه لفحوصات طبية.

وأوضح الاتحاد السعودي، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة سلمان الفرج بمفصل الكتف، وخضوعه للعلاج برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.

مجموعة السعودية في كأس العالم

ويستعد منتخب السعودية، للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة، بجانب منتخبات بولندا والمكسيك.