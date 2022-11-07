شكرا لقرائتكم سلسلة لقاءات لولي العهد في شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق.

استعراض العلاقات

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في جمهورية العراق.

لقاء مع ولي عهد الكويت

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

التغير المناخي

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في دولة الكويت.

رئيس وزراء باكستان

كذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

تعاون

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون السعودي الباكستاني في مختلف المجالات، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسئولين في الحكومة الباكستانية.

رئيسة وزراء تونس:

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية السيدة نجلاء بودن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسئولين في الحكومة التونسية.

لقاء مع البرهان:

والتقى كذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، فخامة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات.حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.