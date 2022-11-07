شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أرسل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الإثنين، برقية شكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عقب مغادرته شرم الشيخ بعد المشاركة في النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

نص الرسالة

فيما يلي نصها:

قد يهمّك أيضاً

صاحب الفخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي حفظه الله

رئيس جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأود أن أشكر فخامتكم على استضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية، إيماناً منكم بأهمية أهدافها التي ستتحقق ـ بإذن الله ـ بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة من دول المنطقة، وصولاً إلى المزيد من الازدهار والرخاء لشعوبنا.

متمنياً لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء