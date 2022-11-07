شكرا لقرائتكم السيسي يتحدث عن مقترح ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن اقتراح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل بضعة أشهر بعقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بشرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ كإحدى فعاليتها، فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة لتعالج إحدى الجوانب الضرورية في عمل المناخ في عالمنا العربي ومنطقة الشرق الأوسط”.

فرصة مهمة

وأضاف السيسي في كلمته خلال افتتاح قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أقيمت اليوم في مدينة شرم الشيخ، برئاسة مشتركة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضء بهدف حشد المزيد من الاستثمارات وتوفير آليات جديدة للتمويل المبتكر لدعم المشروعات التي تقوم بها دول العالم لمواجهة تغير المناخ.

تعزيز التعاون

وأكد أن المبادرة تمثل فرصة ممتازة لتعزيز التعاون بين الدول بهدف حشد المزيد من الاستثمارات لدعم المشروعات في مواجهة تغير المناخ، لافتًا إلى أن العدد الكبير من الدول الذي انضم للمبادرة يدل على جدية جهود التعامل مع تغير المناخ.

وأعرب عن ثقته في أن المشاركين في قمة المناخ “كوب27” على قدر المسؤولية لمواجهة التغيرات المناخية، لافتًا “نسعى لتوفير آليات ووسائل تنفيذ للتكيف مع التغير المناخي”

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن عن استضافة المملكة مقر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإسهام المملكة بمبلغ 2.5 مليار دولار دعمًا لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر على مدى السنوات الـ 10 القادمة.

ولفت ولي العهد إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر يتطلب استمرار التعاون الإقليمي والمساهمات الفعالة من الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن المملكة أطلقت مبادرة السعودية الخضراء لخفض الانبعاثات بأكثر من 278 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030.