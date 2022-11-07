لسببين.. استشاري يُحذر من خطورة الانفعال النفسي الشديد عند النساء

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الانفعال النفسي الشديد لدى المرأة، خاصة وأنه يترتب عليه نتائج خطيرة تستدعي الإستشارة الطبية السريعة تفاديًا للخطر الناتج.
ونشر خالد النمر، تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الإغماء الذي يحدث عند بعض النساء أثناء الانفعال النفسي الشديد يكون بسبب خبر مفجع، خوف مفاجيء، نقاش حاد.
وأضاف، أن هذه الإغماء يكون إما بسبب الإغماء الوعائي VVS، مُشيرًا أن هذا لا يعني أنها تعاني من مرض في القلب، ولكن يجب أن يترك التشخيص للطبيب المعالج،يجب ألا يستمريء ذلك أحدُ الطرفين.
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Source almnatiq
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