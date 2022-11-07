قائمة البرازيل لكأس العالم.. تواجد داني ألفيس.. وغياب نجم ليفربول

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أعلن المدير الفني للمنتخب البرازيلي تيتي، مساء اليوم الإثنين، عن القائمة النهائية المقرر أن تشارك في كأس العالم 2022 بقطر.
وشهدت قائمة البرازيل غياب روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي، بينما تواجد داني الفيس.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون، ايدرسون، ويفرتون بيريرا.
خط الدفاع: دانيلو، داني ألفيس، أليكس ساندرو، أليكس تيليس، تياجو سيلفا، ماركينهوس، ميليتاو، بريمر.
خط الوسط: كاسيميرو، فابينيو، جيماريش ، فريد، لوكاس باكيتا، ريبيرو، نيمار.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جابريل جيسوس، أنتوني، رافينها، ريتشاليسون ، مارتينيلي، رودريجو، بيدرو”.
يذكر أن المنتخب البرازيلي في مجموعة بجانب صربيا، سويسرا والكاميرون.
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Source akhbaar24
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