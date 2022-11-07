ما علاقة موسم الوسم بإنتاج لبن الجمال؟.. خالد الزعاق يُجيب (فيديو)

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أوضح الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد، علاقة موسم الوسم بإنتاج لبن الجمال، مستشهدًا على ذلك ببعض آيات القرآن الكريم.

وقال الزعاق، خلال ظهوره على قناة العربية، أنه مع دخول الوسم تتلطف الأجواء وتهدأ حرارة الأرض ويبرد الماء والهواء، وتخضر الأشجار وترتاح المواشي فتدر اللبن، وتقترب النوق من الولادة المسماة عند العرب القدماء بالعشر.

وأضاف، أن أبل العشرة هي الأبل التي بلغت أو قاربت في حملها سن العشرة شهور وهي أغلى ما يملك العرب من رؤوس الأموال، هي مصدر عزة وثروة عندهم ولها مكانة عليا ومن شدة تعلقهم بها قارن المولى تعطيلها وإهمالها وعدم الاهتمام بها بقرب القيامة.

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Source almnatiq

