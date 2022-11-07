بريطانيا تتعهد بـ 115 مليون دولار للاقتصادات النامية لمواجهة تغير المناخ

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المناطق_وكالات
تعلن بريطانيا اليوم الاثنين، عن استثمارات تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني (115 مليون دولار) لدعم الدول النامية في معركتها ضد آثار تغير المناخ.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية “سيقول كليفرلي أيضا إن الازدهار طويل الأمد يعتمد على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم”.
وقال كليفرلي في بيان “حان الوقت لكي تكثف جميع الدول إجراءاتها بشأن تغير المناخ وتُحدث التغيير الملموس المطلوب”.
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Source almnatiq
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