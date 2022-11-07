موسيماني يركز على الجانب اللياقي في الأهلي

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يعمل المدير الفني للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبي فريقه. ويسعى موسيماني لرفع اللياقة البدنية لفريقه خلال فترة التوقف الدولي الجارية. ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس برصيد 15 نقطة ولكنه لعب جولتين أق

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