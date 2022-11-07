حصل خلاف مع زوجتي وقلت لوالدها سأرسل ورقة الطلاق ولم أتلفظ به فهل وقع الطلاق؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب (فيديو)

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أجاب الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال لأحد الأشــخاص قال فيه “لقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي وقلت لوالدها أنني سأرسل إليه ورقة طلاق ابنته ولم أتلفظ به، هل وقع الطلاق؟”.

وقال عبد الله المطلق، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “السعودية”، أنه إذا قال الإنسان سوف أطلق فهو لم يطلق، تمامًا مثل لو قال سوف أحج أو سوف أصـلي ولو قال الرجـل لابـنه سوف أضربك، فهو لم يضربه حتى الآن.

وأكمل، أنه لو قال غدا الصباح زوجتي طالق، فهو علق الطلاق حينئذ على الصباح، فإذا جاء الصباح تكون طالق.

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Source almnatiq

