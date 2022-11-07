البطل محمد تولو يحرز ثاني ذهبياته فى دورة الألعاب السعودية 

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حقق لاعب ‎الهلال محمد تولو ثاني ميدالياته في دورة الألعاب السعودية، بحصد ذهبية رمي القرص بعد أن كان قد حقق ذهبية دفع الجلة وقدره 19.15 متر.

وكان لاعب نادي الهلال محمد داوود تولو اقتنص الميدالية الذهبية ضمن منافسات دفع الجلة بعد تحقيق رقم وقدره 19.15 متر.

ويشار إلى أن دورة الألعاب السعودية تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2022، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي و2000 مشرف فنّي وإداري يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، ويتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية تتضمن 5 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية.



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Source akhbaar24

