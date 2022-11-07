تحول محاسبي للتدريب التقني

نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في قطاع الخدمات المساندة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المالية، مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي المبني على معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الذي سيسهم بدعم عمليات الرقابة وصنع القرارات وتحسين عمليات التخطيط والتوقعات المبنية على رؤية متكاملة للمركز المالي في المنظومة.

وعملت المؤسسة على مشاركة كافة منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في لقاء للتعريف بمشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، وصل عدد الحضور فيه إلى 884 موظفاً وموظفة بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، كما عقدت برامج تدريبية لتأهيل موظفي وموظفات المؤسسة على برامج المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي المقدمة من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، إضافة إلى إطلاق برامج توعوية لرفع الوعي.