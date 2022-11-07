تحول محاسبي للتدريب التقني

وعملت المؤسسة على مشاركة كافة منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في لقاء للتعريف بمشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، وصل عدد الحضور فيه إلى 884 موظفاً وموظفة بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، كما عقدت برامج تدريبية لتأهيل موظفي وموظفات المؤسسة على برامج المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي المقدمة من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية، إضافة إلى إطلاق برامج توعوية لرفع الوعي.
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