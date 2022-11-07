146 ألف طالب في أولمبياد الإبداع العلمي

أكد رئيس خدمة العملاء في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، المهندس زكريا الحديثي، أن الشراكة بين وزارة التعليم و«موهبة»، أثمر عن وصول عدد المسجلين في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع» هذا العام، 46 ألف طالب وطالبة، وتقديم 190 ورشة تدريبية للطلاب والطالبات وللمعلمين والمعلمات، وتدريب 310 مدربين ومدربات لتقديم برمج تدريبية وتأهيلية.

ودعا الحديثي، الذي كان يتحدث في حفل تدشين المعرض المحلي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع» 2023 في مرحلته الثانية في الأحساء، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ويضم 91 مشروعاً متميزاً، بحضور مساعد مدير عام التعليم في الأحساء للشؤون التعليمية الدكتور عبدالرحمن الفلاح، دعا الطلاب والطالبات المبدعين لانتهاز الفرصة والتسجيل في بقية برامج «موهبة» تطويراً لمواهبهم وقدراتهم العلمية واستثماراً للبرامج النوعية، التي تقدمها مؤسسة «موهبة»، موضحاً أن «إبداع» نجح في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار في الميدان التربوي، وإحداث حرك علمي، تويج بتحقيق المملكة مراكز عالمية متميزة في مشاركاتها الدولية.

وأوضح الفلاح، أن الأحساء تمتلك نخبا مبدعة ومتميزة قادرة على الإبداع، وتقف خلف هؤلاء المبدعين عناصر رئيسية متميزة ساهمت بشكل مباشر في بروز هذه المواهب، متمثلة في المعلمين والمعلمات، الذين اكتشفوا هذه المواهب.

من جانبها، أكدت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم الأحساء خلود السلطان، أن الهدف من الأولمبياد، نشر ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب والطالبات في المدارس، ومنها تنطلق إلى المجتمع، مشيرة إلى أن عدد المشاريع التي قدمت في المرحلة الأولى العام الحالي 240 مشروعاً وفكرة، اختير منها 91 مشروعاً، دخلت المرحلة الثانية، وتتم عمليات التحكيم فيها من مؤسسة «موهبة»، ويتم اختيار الأبحاث الفائزة، متطلعة للمشاركة بـ 10 مشاريع محليا، ومنها عالمياً.