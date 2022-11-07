قبضت شرطة منطقة الرياض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات، نتج عنه إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى، وبالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتم تحديد هوية متهمين آخرين وجارٍ استكمال القبض عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر خلاف حول تجارة المخدرات يوقع 10 أشخاص في قبضة شرطة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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