خلاف حول تجارة المخدرات يوقع 10 أشخاص في قبضة شرطة الشرقية

قبضت شرطة منطقة الرياض على (8) مواطنين ووافد من القبائل النازحة بعد تداول محتوى مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات، نتج عنه إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى، وبالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية تم القبض على مواطن آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في الاتجار بالمخدرات.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتم تحديد هوية متهمين آخرين وجارٍ استكمال القبض عليهم.